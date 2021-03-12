Московских водителей предупредили о гололедице в выходные дни Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В центральную часть страны идет потепление. Уже к выходным, 13 и 14 марта в Москве и области станет гораздо теплее.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -15…-20 градусов, а уже утром воздух прогреется до +1. Столько резкие перепады температура могут привести к образованию наледи на дорогах.

В воскресенье, 14 марта, будет еще теплее. Днем ожидается до +6 градусов, а в ночные часы снова будут отрицательные значения.

В связи с этим в Министерстве транспорта Подмосковья напомнили водителям, что нужно быть особенно осмотрительными во время поездок, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

А вот торопиться с заменой резины на летнюю пока не стоит, лучше подождать, когда среднесуточная температура прогреется до 5 градусов тепла.

В свою очередь медики предостерегают метеозависимых людей. Из-за роста атмосферного давления они могут почувствовать себя плохо. В такие периоды рекомендуется контролировать артериальное давление, избегать физических и эмоциональных нагрузок, сообщает телеканал «360».

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил автолюбителям, как сохранить автомобиль и здоровье во время вождения по мартовскому снегу. Многие водители уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, чего делать пока не стоит, сообщает ФАН.