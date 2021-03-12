Человек пропал после прорыва трубы с горячей водой в офисном здании Москвы Фото: Архив "КП"

ЧП случилось на улице Тайнинская в доме № 7 в Москве. В подвале офисного здания прорвало трубу отопления. Горячая вода под высоким напором хлынула в помещение.

Как стало известно телеканалу «360», один из сотрудников отправился посмотреть, что случилось и оценить масштаб бедствия, но едва он спустился в подвал, как перестал выходить на связь.

С ним пытались связаться коллеги, но телефон оказался недоступен. Попытка спуститься вслед за пропавшим, не принесла результата. В подвале все было затянуто горячим паром, видимость оказалась нулевой.

К зданию вызвали скорую помощь и сотрудников городского МЧС.

Источник телеканала сообщил, что с места происшествия был госпитализирован один человек. Он получил сильные ожоги, но пока не ясно, речь идет о пропавшем в подвале, или о другом сотруднике.

К сожалению, подобные аварии не редкость. 10 марта трубу отопления прорвало в Перми, гейзер с горячей водой забил посреди улице.

А в феврале трубу прорвало на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ожоги получил местный житель, который проезжал по дороге на велосипеде. Мужчина упал в горячую воду, сообщает Пятый канал.