Пострадавшие отрасли в Москве начали восстанавливаться активнее

Максимальный рост оборотов на неделе с 1 по 7 марта показали такие сегменты торговли из пострадавших отраслей, как розничная торговля автотранспортом и запчастями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия постепенно утихает, и наиболее пострадавшие от ограничений отрасли экономики Москвы ускоряют своё восстановление. За первую неделю марта среднесуточный оборот отраслей, в числе которых гостиничный бизнес, туризм, общепит, культура, спорт, бытовые услуги и отдельные сегменты розничной торговли достиг 12,2 миллиардов рублей. Это на 24,3% превышает показатели предыдущей недели и на 2,3% - аналогичную неделю предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Росту темпов восстановления, помимо ослабления ограничений, способствовали антикризисные меры поддержки экономики, направленные в первую очередь на пострадавшие отрасли, - подчеркнул заммэра. - Кроме того, увеличился платежеспособный спрос жителей, который во многом определяется ситуацией на рынке труда и динамикой зарплат. С начала года по состоянию на 10 марта число безработных, зарегистрированных в службе занятости города, снизилось на 37,4 процента, а реальная заработная плата за январь-декабрь прошлого года выросла на 4 процента».

Максимальный рост оборотов на неделе с 1 по 7 марта показали такие сегменты торговли из пострадавших отраслей, как розничная торговля автотранспортом и запчастями, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой, обувью.

«Среднесуточные обороты в торговле, которая относится к пострадавшим видам деятельности, за неделю с 1 по 7 марта выросли на 34,5 процента и на 43,3 процента превысили показатель аналогичной недели предыдущего года, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Рост среднесуточных оборотов в бытовых услугах достиг за неделю 16 процентов, за год 4,3 процента, стоматологических клиниках - 1,5 и 17,8 процента соответственно».

По его словам, выручка гостиниц и турагентств за неделю увеличилась на 19,1%, транспортных организаций – на 14,4%, организаций общественного питания – на 2,5%.

«Но к показателям прошлого года эти отрасли пока еще не вернулись, - отметил столичный министр. - Не восстановились пока сферы культуры, организации досуга и спорта, которые показали снижение среднесуточных оборотов на 7 процентов к аналогичному периоду прошлого года».

В свою очередь, оборот малого и среднего бизнеса Москвы, к которому относятся большинство организаций наиболее пострадавших отраслей, за первую неделю марта составил 8,1 миллиарда рублей, что на 16,8% больше, чем было на прошлой неделе, и на 1,5% той же недели 2020 года.