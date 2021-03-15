В Москве откроют промышленный технопарк и производственный комплекс

Ожидаемый объем инвестиций составит более 80 миллиардов рублей, они дадут столице свыше 23 тысяч новых рабочих мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

Масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в столице становится больше. Ещё два земельных участка на севере и на востоке города общей площадью 3,66 гектара переданы инвесторам без торгов. Такие решения приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в промышленном секторе столицы реализуются 39 масштабных инвестиционных проектов, - рассказал заместитель мэра. - Ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 миллиардов рублей, они дадут столице свыше 23 тысяч новых рабочих мест. Теперь к ним добавятся два новых проекта. Один из них промышленный технопарк в Молжаниновском районе на севере Москвы. В реализацию проекта инвестор планирует вложить порядка 1,4 миллиарда рублей. Общая площадь предоставленного земельного участка составляет 3,37 гектара, площадь строений – до 57 тысяч квадратных метров, также будут созданы около 350 рабочих мест».

А в районе Соколиная Гора появится новый производственный комплекс по изготовлению ударных музыкальных инструментов. Предприятие общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров разместится на участке 0,29 гектара. Инвестиции в проект составят 100 миллионов рублей. Благодаря МаИП штат сотрудников компании вырастет до 50 человек.

«В 2021 году уже было принято два решения о предоставлении земли без торгов в рамках МаИП под реализацию проектов в промышленном секторе, - уточнил глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Одно из ведущих материаловедческих предприятий России «ВИАМ» на двух участках общей площадью 1,45 гектара в районах Новокосино и Гольяново построит более шести тысяч квадратных метров производственных площадей и создаст свыше 160 рабочих мест».