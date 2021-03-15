Москвич умер во время любительских соревнований по бадминтону Фото: Геннадий БИСЕНОВ

14 марта на корте спортивного комплекса ЦСК ВМФ на Ленинградском шоссе в Москве произошел трагичный случай. Во время игры в бадминтон скончался 52-летнйи мужчина.

В тот день в спортивный комплекс приехала компания мужчин, которые постоянно арендуют площадку для игры. На этот раз планировали не просто поиграть, а провести соревнование и выявить лучшего.

Разбились на пары и началась игра. Почти шесть часов мужчины провели на площадке. Ближе к 18:00 на корт вышел 52-летний мужчина с сыном. Отыграв несколько геймов, взрослы участник вдруг рухнул на пол.

Окружающие бросились на помощь, кто-то поспешил в машину за аптечкой, тут же вызвали скорую помощь. Пока врачи спешили на вызов, игроков консультировали, как проводить реанимационные мероприятия, делать искусственное дыхание, но все закончилось печально.

Спасти мужчину не удалось ни друзьям, ни прибывшим медикам. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как стало известно сайту mk.ru, погибший увлекался игрой в бадминтон более 10 лет. Со временем, приобщил к спортивным занятиям сына. В летнее время играли на открытом воздухе, в ближайшем парке Покровское-Стрешнево, а в зимнее арендовали крытые корты.

В окружении мужчина отметили, что в последнее время он выглядел уставшим, но никогда не жаловался на самочувствие.