«Социальный патруль» начал работать по номеру "112" Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Помочь бездомным в Москве стало еще проще. «Социальный патруль» интегрировали с общим номер «112», и теперь обратиться соцслужбу с легкостью могут как сами люди без определенного места жительства, так и любой другой желающий помочь человек.

«Соцслужбы Москвы расширили возможности для оказания поддержки бездомным людям. Теперь они сами или любой человек, который хочет им помочь, могут позвонить по всем известному номеру 112, а не только по основному номеру «Социального патруля», который не так легко запомнить. Звонки будут переадресованы в Центр социальной адаптации имени Глинки», - цитирует заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову mos.ru.

Ракова добавила, что подключение соцслужбы к единому номеру позволит более оперативно оказывать помощь людям, попавшим в беду.

«Принцип одного окна сделает поддержку бездомным людям более доступной», - выразила уверенность заммэра.

Отмечается, что при обращении оператор Центра социальной адаптации имени Глинки предложит бездомным место в ночлежке. А в случае если попавший в беду человек не сможет сам добраться до названного адреса, к нему оперативно приедет мобильная бригада «Социального патруля» и отвезет в центр. Соцработники этого направления работают в городе круглосуточно.

Отмечается, что Центр соцадаптации также готов оказать нуждающимся доврачебную помощь, обеспечить питанием и одеждой.