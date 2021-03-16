Миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане

Миграционный центр поможет московским работодателям в поиске потенциальных сотрудников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представительство многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы открылось в Узбекистане. Во время пандемии въезд иностранных граждан в нашу страну ограничили. Некоторые столичные отрасли столкнулись с нехваткой рабочей силы.

Теперь миграционный центр поможет московским работодателям в поиске потенциальных сотрудников. Причем возьмёт на себя также и проведение всех необходимых проверок, включая профессиональные навыки, состояние здоровья и разрешение на въезд и работу в России на территории Узбекистана.

«Деятельность представительства ММЦ направлена на реализацию утвержденного правительством России алгоритма привлечения в экономику страны иностранных граждан, - заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на церемонии открытия представительства в Ташкенте. - Вместе с уполномоченными ведомствами Республики Узбекистан представительство будет проводить весь комплекс мероприятий по подбору сотрудников, обладающих необходимыми навыками и квалификацией для работы на важнейших московских проектах в транспорте, строительстве, ЖКХ. Это позволит создать эффективный и контролируемый механизм привлечения на столичные объекты трудовых мигрантов из Узбекистана, что весьма актуально при установленных во время пандемии ограничениях на въезд в Россию».

По его словам, Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов. Из порядка 460 тысяч ежегодно выдаваемых в Москве трудовых патентов половина приходится на граждан Узбекистана. По состоянию на конец февраля в Москве находилось свыше 200 тысяч граждан этой страны, 90% из которых – трудовые мигранты. Свыше 40% трудовых мигрантов из Узбекистана трудятся на стройках Москвы, около 15% - в ЖКХ, около 10% - на производственных и торговых площадках столицы.

«Пандемия показала, что ниши, которые на столичном рынке труда занимают по большей части мигранты, в частности, на стройке и в ЖКХ, остаются невостребованными москвичами и представителями других регионов, - отметил министр. - В связи с этим Москва намерена и дальше привлекать иностранных рабочих в эти отрасли».