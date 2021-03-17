Патентная система налогообложения принесла в бюджет Москвы 5,5 миллиардов рублей

В столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий ПСН Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2020 году бюджет Москвы получил 5,5 миллиардов рублей от патентной системы налогообложения (ПСН). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По сравнению с 2019 годом поступления налога снизились на 7,7 процента, - добавил заммэра. - При этом одной из главных причин снижения послужило освобождение предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей от уплаты налога по патентам за второй квартал 2020 года, принятое правительством России в качестве антикризисной меры поддержки».

По его словам, в Москве ПСН является одним из самых популярных налоговых режимов для малого бизнеса. В столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий ПСН, - 56,8 тысяч человек. С 2013 года, когда в столице появился ПСН, до 2020 года суммарные поступления от патентной системы составили 27,7 миллиарда рублей.

«В 2020 году ИП было приобретено 89,8 тысяч патентов, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Наиболее востребованы патенты в розничной торговле. На нее приходится 31,7 тысячи или 35 процентов приобретенных предпринимателями патентов. Далее по популярности следуют услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений и по перевозке пассажиров и грузов».

Как уточняют столичные власти, популярность этой системы объясняется ее простотой и удобством для МСП. Патент легко оформить, он освобождает предпринимателя от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество, используемого в предпринимательской деятельности, и торгового сбора, не требует вести бухучёт и сдавать налоговую декларацию.