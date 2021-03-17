Москва потратит деньги от размещения «зеленых» облигаций на транспортные проекты

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Сложившаяся из-за пандемии ситуация заставила правительство Москвы выйти на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Кроме обычных облигаций, город выпустит и так называемые «зеленые». Доходы от них пойдут на сокращение вредного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал первые проекты, в которые вложат деньги от городских «зеленых» облигаций.

«Средства город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов - закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена, - сказал Ефимов. - Эти проекты непосредственно влияют на экологию города. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы вредных веществ не менее, чем на 200 килограммов в год».

По его словам, благодаря запуску новых участков метро некоторые жители пересаживаются из личных авто на общественный транспорт. Помимо этого, уменьшаются вредные выбросы и парниковые газы.

«Зеленые» облигации, как добавила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева, становятся новым инструментом для России. Пока в стране состоялось лишь несколько выпусков таких облигаций компаниями. А регионы этим ещё не занимались. Москва сегодня активно обсуждает новшество с участниками рынка. Одним из важных нюансов стал учет требований бюджетных законов.

«В России установлен принцип единства кассы, который означает, что доходы из всех источников учитываются совместно, нет возможности обособить поступления из какого-либо источника для финансирования определенных расходов, - пояснила Багреева. - Для соблюдения этого принципа город будет направлять эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств на финансирование заявленных проектов и формировать ежегодную отчетность об использовании средств. Такой подход полностью отвечает международной практике».