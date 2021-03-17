Полиция ликвидировала гаражную нарколабораторию в Подмосковье

Полиция задержала подозреваемого и изъяла наркотики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали нарколабораторю в подмосковном Талдоме. В рамках операции был задержан 27-летний москвич, который наладил весь цикл производства мефедрона в гаражном комплексе.

Во время обысков у мужчины из лаборатории было изъято около десяти килограммов наркотиков.

«Задержанный пояснил, что наладил весь цикл производства наркотиков, которые потом сбывал бесконтактным способом на территории близлежащих городских округов», — цитирует начальника пресс-службы областного главка МВД России Татьяну Петрову РИАМО.

Отмечается, что у владельца нарколаборатории также были изъяты канистры с химическими реактивами и различное лабораторное оборудование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится под стражей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».