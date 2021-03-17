Два легкоатлетических турнира, прошедших в Москве в 2021 году, вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics

Спортсмен Михаил Шмыков во время соревнований по прыжкам с шестом на Всероссийском фестивале прыжков с шестом 2021 в Лужниках. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС.

В престижный международный спортивный рейтинг World Athletics вошли два легкоатлетических турнира, проведенных в 2021 году в Москве при поддержке столичного Департамента спорта. Мировые эксперты включили в ТОП-15 Фестиваль прыжков с шестом, состоявшийся 21 февраля (он получил 12 место в рейтинге WA, заработав 9583 балла) и Кубок Москвы по прыжкам в высоту, прошедший 28 февраля (14 место в рейтинге, 9352 балла). Об этом 17 марта сообщила пресс – служба Москомспорта.

- Рейтинг World Athletics в категории "Special competitions" учитывает не комплексные турниры по легкой атлетике, а те старты, в рамках которых проводятся, как правило, соревнования только по одной дисциплине - прыжки с шестом, прыжки в высоту и так далее. Этот формат популярен и востребован в мире по понятным причинам: во-первых, он позволяет организаторам выстроить всю логистику турнира вокруг одного вида программы, во-вторых, зрителю просто проще удерживать всё происходящее в фокусе внимания по сравнению с комплексными соревнованиями, где иногда параллельно разыгрывается сразу несколько комплектов наград, - прокомментировали итоги рейтинга руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Он отметил, что у российской столицы накопился большой опыт в проведении крупных спортивных соревнований. Кубок Москвы по прыжкам в высоту, например, проходит в столице уже в 25-й раз.

- Отсюда и результат: международное признание - следствие многолетней профессиональной работы, и на достигнутом мы, конечно, не собираемся останавливаться, - пообещал Алексей Кондаранцев.

Помимо Фестиваля прыжков с шестом и Кубка Москвы по прыжкам в высоту, организованных при поддержке Москомспорта, в ТОП-15 рейтинга World Athletics вошли еще два российских спортивных события. Это турнир по прыжкам в высоту «Битва полов» (он прошел в столице 24 января 2021 года и занял 9 место в рейтинге), а так же Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина, состоявшийся 19 января в Челябинске (10 место в рейтинге).

Первую строчку рейтинга World Athletics заняли международные соревнования по прыжкам с шестом, которые прошли 6 февраля во французском Руане.