Многодетная мать родила десятого ребенка в Подмосковье

Жительница Подмосковья в десятый раз стала мамой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В подмосковной Электростали мать-героиня родила уже десятого ребенка. В этот раз у женщины родился мальчик. Его рост составил 58 сантиметров, а вес 4890 граммов.

Врачи местного родильного дома приняли молодую маму как родную, ведь все ее малыши появились на свет именно здесь.

«Мы стараемся создать безопасные и комфортные условия для мам и новорожденных. Приятно, когда наши старания замечают и когда к нам возвращаются за вторым, третьим и, как в данном случае, за десятым ребенком», — цитирует заведующую акушерским отделением Электростальской центральной городской больницы Ольгу Куприянову телеканал «360».

Более того врач добавила, что многодетная мама пообещала сотрудникам больницы, что обязательно придет рожать сюда еще, ведь на 10 детях они с мужем останавливаться не собираются.

В настоящее время мама и мальчик чувствуют себя хорошо и уже вовсю готовятся к выписке, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».