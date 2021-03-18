Новые люди предложили вернуть прямые выборы мэров в России

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Об этом он заявил журналистам в Челябинске, комментируя предложения, полученные партией в рамках «Марафон идей» - конкурса, в котором любой желающий может предложить инициативу по улучшению жизни в своем городе или по всей стране.

Журналисты спросили Нечаева, какие интересные проекты не прошли в финал. По его словам, вопрос выборности мэров поднимался жителями и Екатеринбурга, и Челябинска.

«Партия «Новые люди» выступает за полный отказ от непрозрачной системы назначений на муниципальном уровне по всей России. Мэров городов и глав муниципальных районов должны выбирать и назначать сами люди на прямом голосовании», — отметил Алексей Нечаев.

По его мнению, высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству.

«Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть», — добавил Алексей Нечаев.

После прохождения в Госдуму партия «Новые люди» намерена инициировать законопроект о возвращении прямых выборов мэров городов. На выборах депутатов Госдумы «Новые люди» намерены выдвинуть и партийный список, и более 200 кандидатов-одномандатников.