Синоптик Татьяна Позднякова пообещала москвичам солнечные выходные

Москвичам пообещали солнечные выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

В предстоящие выходные погода в столичном регионе будет приятной и солнечной. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду в выходные будет определять антициклон. В субботу ожидается переменная облачность, ночью местами слабый снежок. Температура ночью порядка -8...-5 °С, по области до -9 °С. Днем в субботу будет солнечно, без осадков. Поэтому воздух прогреется до +2 °С», - цитирует метеоролога RT.

В воскресенье антициклон чуть сместится и в столице похолодает на пару градусов. Днем ожидается переменная облачность с прояснениями и небольшие осадки, отмечает специалист.

Позднякова добавила, что хотя ночные морозы в регионе еще будут сохраняться некоторое время, температура воздуха в ближайшие дни все же пойдет на повышение.

«Мы ждем, что уже 23 числа, как раз в день Всемирной метеорологической организации, в Москве воздух прогреется до +4 °С. Все расчеты показывают, что в последующие дни температура воздуха будет повышаться. Можно сказать, что после дня метеоролога весна уже начнет вступать в свои права», — заявила синоптик.

Напомним, из-за гололедицы в Москве и Подмосковье до вечера пятницы, 19 марта, действует желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре просят жителей региона быть осторожнее на улицах, передает телеканал «360».