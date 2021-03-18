В Лужниках пройдет концерт, посвященный годовщине возвращения Крыма в состав РФ

Крым вернулся в соства России в 2014 году по итогам народного референдума. Фото: Евгения ГУСЕВА

Традиционные Дни Крыма в Москве откроются грандиозным концертом, который пройдет 18 марта в Лужниках. Праздничное шоу, посвященное семилетию воссоединения полуострова с Россией, напомнит об одном из самых ярких событий в современной российской истории. На сцену выйдут звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Стас Михайлов, Лариса Долина, Олег Газманов, Хор Турецкого , Сергей Лазарев, Егор Крид, Группа "Руки вверх!", Клава Кока, Пелагея и многие другие.

Возвращение Крыма в состав Российской Федерации произошло в 2014 году по итогам народного референдума, во время которого большинство жителей полуострова высказались за восстановление исторической справедливости и воссоединение с Россией. Организаторами концерта, открывающего Дни Крыма в Москве, выступают Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Комитет по туризму города Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО «Олимпийский комплекс "Лужники».

Организаторы концерта напоминают зрителям о необходимости соблюдения всех мер предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором в связи с пандемией COVID-19. Во время шоу нужно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При этом число занятых зрителями мест не превысит 50% от общей вместимости зала.

Во время проведения Дней Крыма в Москве жителей столицы ждет насыщенная программа. С 18 марта в разных точках города заработают туристические шале. В них москвичи смогут спланировать свой отдых на Крымском полуострове: подобрать гостиницу, санаторий или здравницу, получить информацию о самых увлекательных туристических маршрутах региона, а также посетить выставку достопримечательностей.

До 31 марта на Тверском бульваре можно посмотреть фотовыставку «Крым сегодня». Зрителей ждет подборка самых красивых фотографий природы, животного мира, культурных и исторических мест полуострова.

Узнать больше об истории региона можно будет с 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье». Здесь открывается выставка «Крым. История». Вниманию зрителей представлены свыше ста цифровых изображений старинных карт, схем, гравюр и ретроспективных фотографий. Познакомившись с ними, можно узнать много интересного об истории полуострова с конца XVIII и до середины XX века.