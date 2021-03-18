Полиция задержала мошенника, похитившего 2 млн рублей у доверчивой знакомой

Полиция задержала мошенника Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции задержали москвича, который обманом выманил у своей знакомой два миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Оказалось, что еще в августе прошлого года мужчина предложил своей знакомой из Подольска приобрести иномарку по сниженной цене якобы через бывших коллег из автосалона. Доверчивая женщина согласилась, взяла в кредит 1,5 млн рублей и отдала их под расписку.

«В течение нескольких месяцев аферист поддерживал легенду о скором получении иномарки, а в ноябре обратился к ней с новым предложением заработать на перепродаже брендовых сумок. Для приобретения товара необходимы были деньги, гражданка снова поверила и отдала мошеннику 1400 евро, после чего он перестал выходить на связь», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В результате, полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель столицы. Ранее мужчина уже привлекался к суду по аналогичной статье за мошенничество. Сейчас он находится под стражей, передает РИАМО.