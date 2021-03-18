Путин и Собянин посетили праздничный концерт «Дни Крыма в Москве» в «Лужниках»

Мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном мероприятии в Лужниках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили праздничный концерт, посвященный семилетию воссоединения Крыма с Россией. Грандиозное шоу, открывшее традиционные Дни Крыма в Москве, прошло вечером 18 марта в «Лужниках». Президент России поздравил зрителей и участников концерта, подчеркнув: возвращение полуострова в состав России – праздник не только для крымчан и севастопольцев, но и для всех россиян.

- Поздравляю вас с праздником – с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев. И мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому Россия остается самой большой по территории страной в мире, - цитирует Владимира Путина Агентство городских новостей «Москва».

Глава государства напомнил о значительной роли Крыма для истории российского государства, подчеркнув, что именно на этих землях князь Владимир и его дружина приняли Крещение и стали православными христианами. Крымская земля помнит немало военных сражений, оказавшихся поворотными точками русской истории.

- Наш народ имеет такую возможность и способность объединятся вокруг интересов родины. Любовь к родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, она делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач, - рассказал Владимир Путин. - Мы многое сделали, но многое предстоит еще сделать и в России в целом, и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем, но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила, потому что мы вместе.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что Москву и Севастополь связывает давняя дружба, поскольку они являются городами-побратимами.

- С большим великим праздником объединения нашей страны. Поздравляю! Мы ждали и верили, несмотря ни то, что четверть века мы были по разные границы, мы верили, что будем едины. Ни на один день москвичи не оставляли надежду на воссоединение Крыма и России. Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь нашим городом-побратимом, – рассказал Собянин.

По словам мэра, исторические события 2014 года, когда Крым в результате народного референдума присоединился к России, остались в памяти всех россиян.

- Все исторические решения кому-то необходимо принимать, кому-то на себя брать ответственность. Наш президент Владимир Владимирович Путин принял на себя такую ответственность – ответственность за судьбу Крыма, – добавил мэр столицы.

Сергей Собянин рассказал об активном региональном сотрудничестве, разворачивающемся сегодня между российской столицей, Крымом и Севастополем. Речь идет о строительстве и реконструкции социальных объектов – школ, детских садов, больниц, культурных центров, модернизации инфраструктуры, благоустройстве парков. Крым является любимым местом отдыха москвичей, как и всех жителей России.

- Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым, десятки тысяч крымчан – в Москву. Мы становимся ближе и роднее, – отметил мэр Москвы.

Во время проведения Дней Крыма в Москве жителей столицы ждет насыщенная программа. С 18 марта в разных точках города заработают туристические шале. В них москвичи смогут спланировать свой отдых на Крымском полуострове: подобрать гостиницу, санаторий или здравницу, получить информацию о самых увлекательных туристических маршрутах региона, а также посетить выставку достопримечательностей.

До 31 марта на Тверском бульваре можно посмотреть фотовыставку «Крым сегодня». Зрителей ждет подборка самых красивых фотографий природы, животного мира, культурных и исторических мест полуострова.

Узнать больше об истории региона можно будет с 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье». Здесь открывается выставка «Крым. История». Вниманию зрителей представлены свыше ста цифровых изображений старинных карт, схем, гравюр и ретроспективных фотографий. Познакомившись с ними, можно узнать много интересного об истории полуострова с конца XVIII и до середины XX века.