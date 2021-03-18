Синоптик: весна в Москву придет в последнюю декаду марта Фото: Shutterstock

Синоптик рассказала, что в последнюю декаду марта в Москву и Московскую область придет весна. Конечно, ждать резкого потепления не стоит, но температура воздуха начнет стабильно прогреваться до +4 градусов.

А до этого времени жителям столицы придется пережить самую холодную ночь уходящей недели, она ожидается 21 марта.

- Температура в Москве опустится до -8 …-10 градусов, по области — до — 11. Дневная температура воздуха будет около ноля. Это на пару градусов ниже климатической нормы, — рассказала телеканалу «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Холод придется потерпеть совсем немного. Несмотря на морозы и небольшие снегопады, дело движется к настоящей весне.

- В последний рабочий день на этой неделе ночью будет мороз до – 5…-7 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +2, - говорит синоптик.

К понедельнику антициклон отступит от московского региона. Ему на смену придут небольшие осадки, но весна начнет вступать в свои права.

- Тем более, что 20 марта - это день весеннего равноденствия, - подытожила синоптик.

Ранее директор Гидрометцентра РФ Сергей Борщ отметил, что из-за серьезных снегопадов, которые были зимой 2021 года, половодье в России будет мощным и затянутым, сообщает Пятый канал.