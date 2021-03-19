Полиция задержала двух наркоторговцев с килограммом марихуаны в Подмосковье

Полиция задержала двух наркоторговцев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в сбыте наркотиков. Стражи порядка остановили для проверки автомобиль, в котором находились 56-летний и 46-летний мужчины. В багажнике авто полицейские нашли четыре пакета с веществом растительного происхождения.

В результате, стражи порядка отправили под стражу подозреваемых и провели обыск у них дома.

«В ходе осмотра частного дома в Раменском городском округе в помещении, оборудованном под специализированный парник, обнаружено и изъято 34 горшка с коноплей, а также пакет с аналогичным веществом», – цитирует начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову РИАМО.

Позже экспертиза показала, что все изъятые образцы – это марихуана общей массой около одного килограмма.

В ведомстве отмечают, что один из задержанных может быть причастен к других аналогичным нарушениям в других районах Московской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Оба мужчины находятся под стражей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».