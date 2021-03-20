Андрей Бочкарев: Строительная отрасль столицы стимулирует экономику половины регионов России

Вице-мэр в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительная отрасль Москвы обеспечивает работой предприятия, представляющие не менее половины регионов России. По словам вице-мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, только для строительства московского метрополитена свою продукцию поставляют около 50 компаний со всей страны.

- В поставках материалов, инструментов и оборудования для строительной отрасли Москвы задействованы предприятия, представляющие не менее половины регионов России. Например, только для нужд программы развития московского метрополитена требуется колоссальный объем материалов и оборудования, поставщиками которого выступают в основном регионы России. Свою продукцию московским метростроителям поставляют порядка 50 компаний из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Саратовской области, Казани, Томска, Уфы, Нижнекамска, Брянска, Мурома, Нижнего Тагила и других городов. Они производят стройматериалы, технологическое, сетевое и инженерное оборудование, системы контроля микроклимата, системы связи, учета электроэнергии, пожарной безопасности и охраны, видеонаблюдения и ряд других продуктов, - отметил Андрей Бочкарев.

Тем самым, как подчеркнул вице-мэр, столичная градостроительная программа стимулирует экономику и обеспечивает новыми рабочими местами не только предприятия Москвы, но и всей России.

- Мы формируем стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед, сохраняя трудовую занятость во многих регионах страны и стимулируя там экономический рост. Это особенно важно в период пандемии коронавируса, когда в других отраслях произошло сокращение «физических» рабочих мест, - отметил Андрей Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса сообщил, что строительная отрасль Москвы показывает хорошие темпы роста, которые почти достигли показателей до начала пандемии COVID-19. По его словам, заболеваемость коронавирусом серьезно повлияла на градостроительные проекты, но сейчас ситуация выравнивается.

- Объемы и темпы строительства после снятия ограничений растут, и уже можно говорить о том, что московская строительная отрасль практически вернулась к доковидным показателям, — отметил Бочкарев.