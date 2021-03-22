Полиция изъяла более 300 граммов наркотиков у водителя в Подмосковье

Полиция задержала наркокурьера в Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковных Луховцах сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в попытке сбыта более 300 граммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как рассказала начальник пресс-службы областного ведомства Татьяна Петрова, сотрудники ДПС остановили автомобиль на стационарном посту для проверки документов на 124-м км трассы М-5 «Урал». Стражи порядка заметили, что водитель сильно нервничает, и решили обыскать машину, передает «Российская газета».

В результате, под задним сидением был найден подозрительный сверток с кристаллообразным веществом.

«Обнаруженное было изъято и направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством — метадоном, весом более 300 граммов», - цитирует Петрову РИАМО.

Задержанный мужчина признался, что взял наркотики из тайника в Санкт-Петербурге и вез их для дальнейшего сбыта в Саратов.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».