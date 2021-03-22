Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Справки о правах на жилье можно будет получить только онлайн»

С 1 апреля для москвичей госуслуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» будет доступна только в электронном виде. До сих пор нужные выписки оформляли как онлайн, так на бумаге. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» – самая популярная госуслуга Департамента городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах, - рассказал заместитель мэра. - Она позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью. В 2020 году за этой госуслугой обратились более 35 тысяч раз, каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить в исключительно электронном виде на портале mos.ru. Подать заявление, получить информацию и документы, а также наблюдать за ходом оказания госуслуги можно в личном кабинете онлайн в любое удобное время».

Необходимые справки и архивные копии должны выдавать в течение 14 рабочих дней (без учета срока приостановки. - Прим.).

НА ЗАМЕТКУ

С вопросами о подаче заявления или по пакету документов, необходимых для предоставления госуслуг, можно обратиться на «горячую линию» (495) 777-77-77 или с помощью видеоконсультации на сайте Департамента городского имущества.

Кроме того, при желании в центрах «Мои документы» также можно заполнить заявление на выдачу справки о правах на жилье.