Синоптики пообещали москвичам потепление с середины недели

Москвичам пообещали потепление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале недели погода в Москве и Подмосковье будет оставаться прохладной, зато со среды в регион придет настоящая весна, температура воздуха прогреется до +10 градусов. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник погода будет определяться атлантическим циклоном, поэтому будет пасмурно, небольшой снег. Ночью температура воздуха составит минус 5 - 0 градусов, днем – минус 2 – плюс 3 градуса. Во вторник утром возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха составит минус 7 – минус 2 градуса, днем – минус 3 – плюс 2 градуса, со второй половины дня погода начнет улучшаться», - цитирует синоптика РИАМО.

Евгений Тишковец добавил, что 24 и 25 марта в столичном регионе будет солнечно и без осадков, а к пятнице воздух уже прогреется до 9-10 градусов.

Начало метеорологической весны и в Московском метеобюро. Главный специалист Татьяна Позднякова отметила, что к выходным ночная температура уже не будет опускаться ниже нуля, а дневная температура воздуха может даже превысить климатическую норму, передает RT.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали, что по-настоящему теплая погода придет в Москву только к концу апреля. Тогда в городе может установиться температура в +15...+18 градусов, передает ФАН.