Тимофей Баженов: «Наш народ не обманешь, слишком много жертв мы принесли на алтарь Победы»

Он отметил, что у вмешательства в историю стоит конкретная политическая цель.

Телеведущий напомнил, что после потрясений 80-х и 90-х годов страна восстановила суверенитет. В лице России западные государства получили «неудобного» партнёра, последовательно отстаивающего свои интересы. Чтобы ослабить его влияние, провокаторы прибегают к трюкам с переписыванием истории.

«Политики Запада упорно замалчивают тот факт, что в победе над фашистской Германией ключевую роль сыграл Советский Союз. Вместо этого СССР выставляют одним из агрессоров. Цель – опорочить подвиг народа, уменьшить его значение. Наш народ не обманешь, слишком много жертв мы принесли на алтарь Победы. Но у европейцев память короче. Они уже давно забыли, например, что «одна из стран победительниц» – Франция капитулировала перед Германией за шесть недель, а затем, фактически, обслуживала интересы победителя.

Знать историю, не позволять её интерпретировать в чьих-то политических интересах – значит не допустить повторения тех страшных событий», – сказал Тимофей Баженов.

Напомним, что председатель Следственного комитет Александр Бастрыкин заявил, что ведомство не оставит без внимания попытки Запада пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала и роль СССР в борьбе с фашизмом.