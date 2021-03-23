Народный артист России Певцов назвал важным решение наградить разработчиков вакцин от COVID-19

Дмитрий Певцов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал решение президента России Владимира Путина вручить государственные награды разработчикам вакцины от коронавирусной инфекции. Известный актер назвал его важным и отметил, что разработка российских ученых – один из главных шагов на пути к выходу из пандемии.

- Я уверен, что надо особо отметить наших разработчиков эффективных вакцин и лекарств от вируса. Я бы им Государственную премию давал, честно, без долгих обсуждений. Благодаря им, в том числе, мы постепенно выходим из пандемии, - считает Дмитрий Певцов. - Инициатива президента России еще раз подтверждает, насколько важное научное открытие сделано российскими учеными, разработавшими вакцину.

Дмитрий Певцов рассказал, что ранее выходил с предложением дать Государственную премию ученым, разработавшим вакцину от COVID-19. Об этом он заявил на премьере фильма «Сестры», рассказывающего о жизни медицинских сестер, спасающих больных коронавирусом пациентов в "красных зонах". Премьера фильма прошла 20 марта в Москве, лента стала совместным проектом телеканала RT Россия и больницы в Коммунарке. Дмитрий Певцов отметил, что его мама всю жизнь проработала врачом-реабилитологом, поэтому он прекрасно знает, насколько тяжел труд врачей, спасающих жизни пациентов. Певцов подчеркнул, что это «не работа, это жизнь, которую ты отдаешь людям без остатка».

Поручение представить к государственным наградам разработчиков вакцины от COVID-19 президент Владимир Путин дал 22 марта на совещании по вакцинации. Президент предложил наградить всех причастных к разработкам российских вакцин от коронавируса и поощрить их материально. Глава государства напомнил, что над разработкой вакцин трудились сотни людей, и поручил представить главе Минздрава Михаилу Мурашко к наградам всех, кто участвовал в этом процессе. Президент так же поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать над их материальным поощрением.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы три отечественных препарата от COVID-19: «Спутник V», созданный в Центре им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» производства новосибирской компании «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова.