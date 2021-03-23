Евгений Попов: Моя главная задача – борьба с трудовой бедностью в России

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов с женой, журналисткой Ольгой Скабеевой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Известный телеведущий собирается участвовать в праймериз партии «Единая Россия», чтобы выдвинуться от 197-го Кунцевского избирательного округа Москвы. Телеведущий уже подал документы на предварительное голосование единороссов. Теперь ему предстоит пройти процедуру отбора: партия поддержит кандидата, получившего наибольшее число голосов жителей округа. Участвовать в голосовании может любой желающий, вне зависимости от того, есть ли у него членство в «Единой России», или нет.

По словам Попова, он обсудил с жителями Кунцевского района вопросы, наиболее волнующие сегодня людей.

- На встречах с жителями мы обсуждаем широкий круг инициатив – индексацию пенсий работающим пенсионерам, бессрочную льготную ипотеку для многодетных семей, ужесточение ответственности за нарушение градостроительных стандартов, - рассказал телеведущий.

Своей основной задачей Евгений Попов считает борьбу с бедностью и повышение доходов россиян. На посту депутата телеведущий собирается добиваться достойной оплаты труда в России.

- Человек труда должен жить достойно. И у них есть определенные проблемы. У человека, который трудится, не должно быть нищенской зарплаты. Нам вообще нужно это понятие просто выкинуть и забыть о нем в нашей стране, - считает телеведущий.

Журналист так же анонсировал создание волонтерского штаба и пригласил в него всех неравнодушных людей, готовых помогать тем, кому необходима поддержка.

- Приглашаю в свою команду неравнодушных людей, готовых помогать нуждающимся. Мы объединим усилия всех активных жителей на Западе Москвы и сделаем волонтерство частью нашей общей культуры, - подчеркнул журналист.

Евгению Попову 42 года, более 20 лет он работает на телевидении. Освещал события на Украине во время «оранжевой революции» и Евромайдана. С 2007 по 2013 годы работал корреспондентом телеканала «Россия» в США, возглавляя Нью-Йоркское бюро «Вестей». С сентября 2016 года ведет социально-политическое ток-шоу «60 минут» вместе с женой, журналисткой Ольгой Скабеевой. Супруги воспитывают сына Захара. Попов – лауреат многих журналистских премий, в том числе обладатель двух статуэток «ТЭФИ».