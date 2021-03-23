Полиция задержала наркоторговца с двумя килограммами метилэфедрона в Подмосковье

Полиция задержала наркоторговца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более двух килограммов метилэфедрона обнаружили сотрудники полиции дома у жителя подмосковного Солнечногорска. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что пакеты и свертки с подозрительными веществами были изъяты и отправлены на экспертизу, а хозяин квартиры – 37-летний мужчина – задержан.

«При обыске квартиры обнаружены 15 пакетов и не менее 145 свертков с различными веществами, весы, упаковочные материалы, телефоны, записные книжки и удостоверение сотрудника одного их силовых ведомств на имя задержанного с признаками подделки», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Проведенное исследование показало, что в пакетах было более двух килограммов метилэфедрона. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело за попытку сбыта запрещенных веществ.

Также экспертиза показала, что найденное удостоверение было фальшивым. Теперь задержанному грозит еще одна статья за подделку документов.