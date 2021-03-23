Тимофей Баженов: «Гаражная амнистия» – шаг навстречу людям»

Тележурналист и общественный деятель – Тимофей Баженов прокомментировал принятие закона:

«Новый порядок гарантирует, что человек внезапно не останется без гаража по произволу властей. Чиновники любят устраивать такие сюрпризы. Нельзя допускать такого, когда человек на месте своего гаража вдруг обнаруживает многоэтажный дом. А на вопрос «почему снесли?» выясняется, что земля, владельцам гаражей не принадлежала и строения эти были незаконными. А хозяева могли даже не знать об этом».

Общественник добавил, что теперь владельцы гаражей смогут оформить земельные участки на себя. После этого они смогут в полной мере распоряжаться постройкой и землёй под ней.

Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года. Он позволит оформить в собственность по упрощённо схеме землю, на которой были установлены гаражи как объекты капитального строительства до 30 декабря 2004 года. При этом на «ракушки» закон не распространяется.