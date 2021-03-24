В Москве начался новый этап приема заявок на получение городских субсидий для бизнеса

В Москве стартовал новый этап приема заявок на получение городских субсидий для бизнеса. Начиная с 10 марта предприниматели могут оформить необходимые документы и, в случае одобрения, получить помощь от Правительства Москвы.

Как отмечают специалисты, в нынешнем году процесс подачи заявки сделали еще более простым:

1. Для этого нужно подать в два раза меньше документов, чем это было раньше.

2. Свою заявку предприниматели могут доработать и корректировать в течение 10 дней.

- Учитывая большой спрос на поддержку от города, мы продолжаем субсидийную кампанию, при этом значительно упрощая условия получения помощи, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Также определен список компаний, которые могут получить городскую поддержку:

- отели и гостиницы,

- организации, работающие в сфере детского образования, досуга и спорта,

- социальные предприятия,

- компании, работающие по франшизам,

- резиденты технопарков, особых экономических зон и креативных технопарков,

- участники Московского инновационного кластера (МИК) в сфере обрабатывающей промышленности, науки, информации и связи,

- участники межотраслевых кластеров МИК в сфере креативных индустрий.

Субсидии, которыми поддерживают предпринимателей, возмещают часть расходов по выплатам процентов - по кредитам, которые были взяты на развитие, покупку или лизинг оборудования. Гостиницам, соцпредприятиям и организациям приоритетных социальных отраслей субсидируют на оплату коммунальных услуг, а фаранчайзи помимо этого - в том числе и расходы на вознаграждение правообладателям франшиз.

В 2020 году Правительство Москвы одобрило более 3000 заявок столичных предпринимателей на получение финансовой помощи. Их общая сумма - около 3 млрд рублей.

Всю информацию о субсидиях и форма заявки можно найти на специальном сайте Правительства Москвы для столичных предпринимателей cashback. moscow.business.