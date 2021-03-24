Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Территории бывших промзон ждет более интенсивное развитие»

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В столице сократили сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон. Такое постановление принято правительством Москвы. Это позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать такие территории.

Раньше с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион уходило почти 340 дней. Теперь - до 170 дней через торги.

«Оптимизация процедуры позволит привлечь инвесторов и создать новые комфортные микрорайоны на площади свыше 1900 гектаров», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На месте бывших промзон в Москве будут создаваться современные кварталы с инновационными производствами, технопарками, жилыми домами, а также социальной и дорожной инфраструктурой, общественными пространствами.

Благодаря проектам КРТ в городе будет создано свыше 500 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 триллионов рублей. А почти 3 триллиона рублей поступит в бюджет столицы.

«Редевелопмент старых промзон – это безусловный общемировой тренд, это обновление состояния, «переразвитие» территории, ранее сложившейся в рамках города, - отметила Елена Николаева, руководитель рабочей группы «Социальные инициативы» Агентства стратегических инициатив при Президенте РФ. - Производственные площадки, ранее находившиеся на окраинных районах, по мере развития становятся если не центральными, то вполне близкими к уже обновленному центру мегаполиса территориями. В силу этой близости экономически становится целесообразнее использовать их для иных целей. КРТ – это одна из форм редевелопмента территорий. Все проекты КРТ будут реализовываться с учетом Генерального плана Москвы».