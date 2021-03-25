В Москве откроют производство оборудования для канатных дорог

Осенью 2021 года на юго-востоке Москвы планируется открытие производства оборудования для канатных дорог. Фото: Shutterstock

Осенью 2021 года на юго-востоке Москвы планируется открытие производства оборудования для канатных дорог. Его разместят в Печатниках на площади более четырех тысяч квадратных метров. Инновационный проект запускают компания «РТ-Бартолет», дочерняя структура швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и «Ростех». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания «РТ-Бартолет» подписала договор с особой экономической зоной «Технополис «Москва» об аренде производственных площадей, - отметил заместитель мэра. - В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии. Уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений».

По его словам, проект в Печатниках реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG, подписанного в 2019 году. На предприятии будут выпускаться комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал».

«Новый вид транспорта заработает в 2023 году, - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Строительством дороги будет заниматься консорциум, ставший победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения и уже зарекомендовавший себя при реализации проекта по строительству канатки на Воробьевых горах».

Выпускаемая продукция будет ориентирована на российский рынок и на экспорт. В планах предприятия – выйти на 51 процент локализации производства на территории РФ.

В ближайшее время компания планирует получить статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», что дает право на существенные льготы.