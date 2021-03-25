Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «В Москве подписано первое концессионное соглашение в социальной сфере»

В ближайшие годы на западе Москвы появится новый гериатрический центр. С инвестором подписано концессионное соглашение по его созданию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва подписала первое концессионное соглашение в социальной сфере о создании и дальнейшей эксплуатации дома-интерната для пожилых людей, - рассказал заместитель мэра. - Соглашение заключено на 20 лет. Предполагается, что за два года инвестор реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната для пожилых людей составит не менее 450 миллионов рублей».

На проект не потребуются затраты из городского бюджета. При этом будущий гериатрический центр останется в собственности столицы.

«Планируется, что к 2023 году инвестор реконструирует здание площадью более трех тысяч квадратных метров под гериатрический центр, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - В нем будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Центр будет оборудован всем необходимым с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста».

Столичные власти отмечают, что такой вид государственно-частного партнерства, как концессия, дает возможность развивать общественно значимую инфраструктуру за счет инвестора. Город получает функционирующий объект с сохранением права собственности на него, а бизнес – доходы от оказания услуг в течение определенного срока.

Дом-интернат в Западном округе станет четвертым концессионным проектом Москвы и первым – в сфере социального обслуживания населения. Сегодня в столице уже реализуются крупные концессии в здравоохранении, автодорожном строительстве и транспорте, в сфере ЖКХ.