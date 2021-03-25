Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Москва25 марта 2021 16:34

Большая кольцевая линия метро улучшит транспортную доступность 35 московских парков

Новая ветка сделает доступнее усадьбы, музеи, театры, спортивные объекты
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий

35 парков станут ближе для москвичей благодаря Большому кольцу метро

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро поможет улучшить транспортную доступность 35 столичных парков и зон отдыха. Ближе также станут культурные и спортивные объекты, досуговые центры и прогулочные зоны. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Запуск БКЛ позволит пассажирам метро значительно экономить время на поездках между районами Москвы, в которых сегодня, как и в центре города, сосредоточено множество точек притяжения, будь то спортивные комплексы, театры, музеи или парковые зоны», — цитирует заммэра РИАМО.

По его словам доступнее для многих москвичей станут усадьба «Воронцово», Сокольники, Коломенское и многие другие парки. Также БКЛ уже обеспечила доступ к спортивным объектам в районе Ходынского поля – Дворцу спорта «Мегаспорт» и объектам ЦСКА , передает Москва 24.

Напомним, ранее на этой неделе москвичам предложили придумать новое название Большой кольцевой линии. Варианта на выбор два: «Карамышевская» и «Народное ополчение», передает телеканал «360».