Большая кольцевая линия метро улучшит транспортную доступность 35 московских парков

35 парков станут ближе для москвичей благодаря Большому кольцу метро Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро поможет улучшить транспортную доступность 35 столичных парков и зон отдыха. Ближе также станут культурные и спортивные объекты, досуговые центры и прогулочные зоны. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Запуск БКЛ позволит пассажирам метро значительно экономить время на поездках между районами Москвы, в которых сегодня, как и в центре города, сосредоточено множество точек притяжения, будь то спортивные комплексы, театры, музеи или парковые зоны», — цитирует заммэра РИАМО.

По его словам доступнее для многих москвичей станут усадьба «Воронцово», Сокольники, Коломенское и многие другие парки. Также БКЛ уже обеспечила доступ к спортивным объектам в районе Ходынского поля – Дворцу спорта «Мегаспорт» и объектам ЦСКА , передает Москва 24.

Напомним, ранее на этой неделе москвичам предложили придумать новое название Большой кольцевой линии. Варианта на выбор два: «Карамышевская» и «Народное ополчение», передает телеканал «360».