Жителям Подмосковья после вакцинации начнут раздавать специальные значки

Значок с надписью "Vaccinated". Фото: Елена Мельникова, сайт mosregtoday.ru

Жители Московской области, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, получат специальный значок с надписью Vaccinated (дословный перевод с английского – вакцинированный).

Получить значок после прививки можно будет практически в любом пункте вакцинации в регионе. Ожидается, что такой небольшой презент послужит дополнительным стимулом сделать укол.

Кроме того, специальный значок даст окружающим понять, что его владелец сделал прививку и в настоящее время абсолютно безопасен для окружающих.

Отмечается, что латинское написание «Vaccinated» даст возможность владельцу быть понятым даже за границей. Интересно, что подобная практика уже была успешно реализована в Италии. В начале местные врачи, привившиеся от ковида, чтобы промотивировать своих коллег также сделать прививку, начали носить на халатах значки с надписью «Я вакцинирован». Эта идея так понравилась местным жителям, что они тоже начали надевать после пройденной вакцинации отличительные знаки.

Акцию в Московской области запускает местное интернет-издание «Подмосковье сегодня».