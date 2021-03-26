Транспортно-пересадочный узел появится на Ленинском проспекте в Москве

На юге Москвы построят новый транспортно-пересадочный узел Фото: Евгения ГУСЕВА

На Ленинском проспекте в Москве появится новый транспортно-пересадочный узел. Объект обеспечит пассажирам комфортную пересадку между станциями «Улица Новаторов» Троицкой линии и станцией «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ).

«На базе станции «Улица Новаторов» Троицкой линии и станции «Новаторская» Большой кольцевой линии метро будет создан транспортно-пересадочный узел», — цитирует руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова РИАМО.

Отмечается, что для удобства москвичей на объекте создадут парковку и платформы для пересадки на наземный транспорт.

Станции уже строят на границе районов Обручевский и Проспект Вернадского, передает Москва 24.

Напомним, южный участок БКЛ начали строить в 2017 году. Его длина составит семь километров. На промежутке между станциями «Проспект Вернадского» и «Каховская» расположатся станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Строительство участка планируется полностью завершить уже до конца текущего года, передает ФАН.