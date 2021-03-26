Полиция изъяла более 500 граммов наркотиков у дилера в Подмосковье

Полиция задержала наркодилера в Подмосковье Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более полукилограмма различных наркотиков обнаружили сотрудники полиции у жителя подмосковного Одинцово. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

В ведомстве добавили, что 30-летнего мужчину задержали в деревне Солманово. При личном досмотре у него был найден сверток с амфетамином. После этого стражи порядка провели обыск у него дома и нашли запасы других наркотических веществ.

«При проведении осмотра по месту проживания задержанного изъят еще 81 пакет с аналогичным содержимым, а также мефедроном и каннабисом. Всего в результате мероприятия из незаконного оборота изъято более 500 граммов наркотиков», - цитирует сообщение главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю.

Ранее сообщалось, что 22 марта в Подмосковье сотрудники ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию и изъяли порядка 40 килограммов синтетических наркотиков, которые организаторы продавали через интернет, пишет газета «Известия».