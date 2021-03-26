Первый компьютер из российских деталей собрали в Подмосковье

Первый компьютер, созданный полностью из российских компонентов, выпустили в МО Фото: Архив "КП"

Первый компьютер, полностью состоящий из произведенных в России деталей, разработала и собрала компания DEPO Computers в Московской области. До недавнего времени примирение компонентов иностранного производства считалось нормой, однако сейчас Россия показала, что способна самостоятельно обеспечить себя любой необходимой техникой.

По словам гендиректора компании Дмитрия Черкасова, в настоящее время DEPO Computers занимается реализацией сразу четырех проектов по развитию устройств, созданных на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал».

В дальнейшем компания планирует выпускать серверы, коммутаторы, блоки питания, консоли управления российского производства.

Отмечается, что основным преимуществом российской техники станет безопасность данных. Иностранным хакерам будет намного сложнее взломать базы данных, если все они - от номера и серии паспорта до истории болезни из поликлиники – будут храниться на российских серверах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».