Активные граждане выбрали название для новой станции Большой кольцевой линии

В 2021 году на Большой кольцевой линии метро заработают еще 11 станций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи выбрали название для новой станции Большой кольцевой линии метро. Голосование, проходившее на платформе «Активный гражданин», завершилось 26 марта. Новая станция открывается на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники. В итоге победил вариант «Народное Ополчение»: это название для станции выбрали 55,02% участников опроса.

За название «Карамышевская» проголосовали 35,93% опрошенных. Более 9% участников голосования в «Активном граждане» уверены, что вопрос с названием должны решить специалисты. В целом в голосовании участвовали 112 960 москвичей.

Проект строительства Большой кольцевой линии метро – один из самых масштабных в мире и самый большой в истории российского метростроения. БКЛ должна разгрузить станции внутри кольца, а так же Кольцевую линию столичной подземки. Протяженность Большой Кольцевой линии – свыше 70 километров, на ней расположится 31 станция.

Сейчас москвичи могут пользоваться десятью станциями БКЛ. В феврале 2018 года был запущен первый участок линии на северо-западе Москвы со станциями «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Еще одна станция – «Савеловская» - открылась в конце 2018-го. Весной прошлого года на БКЛ заработали еще три станции - «Лефортово», «Авиамоторная» и «Нижегородская», а в декабре первых пассажиров приняла «Электрозаводская». В 2021 году на Большой кольцевой линии метро заработают еще 11 станции .

Платформа «Активный гражданин» помогает решать многие вопросы городской жизни, позволяя москвичам самим выбирать, какие проекты и инициативы должны быть реализованы в первую очередь. Впервые «Активный гражданин» заработал в 2014 году. С тех пор к проекту присоединились около 4,9 миллиона горожан. Почти 2 миллиона из них стали участниками в прошлом году. В ходе голосования москвичи выбирают улицы и дворы, которые должны быть благоустроены, решают вопросы работы городских поликлиник, библиотек, многофункциональных центров, выбирают мероприятия и площадки для проведения городских фестивалей и праздников.