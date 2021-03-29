Порядка 30 новых станций появится на радиальных линиях метро до конца 2025 года

До конца 2025 года на линиях московского метро появятся более 30 новых станций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца 2025 года в Москве на радиальных линиях метро планируется построить около 30 новых станций. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Как отметил глава комплекса, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев развитие системы столичного метро является одной из приоритетных задач в работе по решению транспортных проблем города.

«Главным проектом метростроения на ближайшие годы остается Большая кольцевая линия, однако не меньшее значение для обслуживания как сложившихся, так и новых городских районов имеют дополнительные участки радиальных линий», — цитирует Бочкарева РИАМО.

Заммэра добавил, что новые станции планируется открыть на Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской, Сокольнической линиях московского метрополитена. Также он отметил, что в ближайшие пять лет будут построены отрезки и совершенно новых радиусов, передает Москва 24.

Отмечается, что основная задача властей обеспечить 90% москвичей станциями метро в шаговой доступности.

Напомним, ранее жителям столицы предложили выбрать название для новой станции Большой кольцевой линии. На выбор предложены два варианта: «Карамышевская» и «Народное ополчение», передает телеканал «360».