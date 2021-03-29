Заявивший о выдвижении в Госдуму Нифантьев откажется от депутатской зарплаты в пользу москвичей

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Фото: кадр видео.

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что откажется от зарплаты депутата в случае, если ему удастся пройти в Госдуму на грядущих выборах. Генеральный директор сети социальных аптек «Столички» считает несправедливым то, что доходы народных избранников резко контрастируют с заработками простых граждан. В своем телеграмм-канале Нифантьев написал, что если он пройдет в Госдуму, то отдаст свою зарплату в пользу города, и москвичи будут сами решать, на какие добрые дела и проекты потратить эти деньги.

- Я готов отказаться от зарплаты депутата ГД РФ, в случае моего избрания. Если это все произойдет, то тогда, по моим подсчетам, за 5 лет работы в Госдуме получится сэкономить более 20 миллионов рублей. Сумма вполне приличная, − написал Евгений Нифантьев. По его словам, на эти средства в Москве можно установить около 20 хоккейных коробок или около 500 уличных тренажёров.

По словам бизнесмена, помимо хорошей зарплаты депутатам так же полагается целый список льгот, которые делают их и без того обеспеченную жизнь еще лучше.

- В нынешней непростой экономической ситуации в стране разрыв между ежемесячным доходом в 10, а то и в 12 раз – несправедлив. Объяснить его важностью работы, ее сложностью или вредностью, на мой взгляд, невозможно. Тем более, депутаты обеспечены полным пансионом: государственным жильем, медициной, расходами на транспорт, отпускными, повышенной пенсией, если работали более одного срока, - считает Нифантьев.

В случае своего избрания он готов отдавать депутатскую зарплату на нужды города. По его мнению, москвичи сумеют достойно распорядиться деньгами, ведь они отлично знают, какие проблемы нужно решать в первую очередь. Он же будет только координировать эту деятельность через свою общественную приемную, которая будет работать в Южном округе.

- Как лучше распорядиться зарплатой депутата ГД – решат сами жители, – уверен Евгений Нифантьев. – Очевидно, что граждане прекрасно осведомлены о проблемах в своем районе и сами определят те болевые точки, которые требуют приоритетного финансирования. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы координировать их работу, помогать административно.

При этом Евгений Нифантьев подчеркивает, что не призывает других кандидатов в депутаты Госдумы последовать примеру и не настаивает на том, чтобы зарплаты народных избранников были пересмотрены и уменьшены.

О своем намерении баллотироваться в Госдуму восьмого созыва бизнесмен заявил в начале марта, сообщив, что будет выдвигаться от Южного округа столицы.

Евгений Нифантьев – основатель ООО «Неофарм» (в холдинг входят аптечные сети «Неофарм» и «Столички»). С 2010 года является председателем Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Профессиональную деятельность начал еще в студенческие годы стажером-исследователем Научного центра экспертизы и государственного контроля лекарственных средств Минздрава РФ. Закончив вуз, в 2000 году основал и возглавил аптечную сеть «Неофарм».

С 2005 по 2006 годы работал на госслужбе начальником отдела лицензирования, надзора и контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью Управления Росздравнадзора по г. Москве и Московской области. С 2007 по 2009 год прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Евро-менеджмент: Управление развитием бизнеса». С 2019 года – член Общественной палаты Москвы, с 2020 года - член Общественной палаты РФ.