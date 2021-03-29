Москвич, нашедший на мусорке полмиллиона рублей, попал на видео Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские полицейские разыскивают мужчину, которые неожиданно стал богаче на полмиллиона рублей. Он нашел деньги возле помойки на улице Лесной.

О пропаже крупной суммы денег 60-летний местный житель сообщил стражам порядка в середине марта. Пенсионер направлялся в офисное здание поблизости, а когда поднялся в офис, оказалось, что в карманах пусто.

Ответить на вопрос, куда делись деньги, удалось с помощью запись с камер видеонаблюдения. Полицейские подняли видеозаписи и смогли восстановить картину происшествия.

Оказалось, что мужчина выронил пачку денег, а случайный прохожий ее поднял и поспешил скрыться.

Теперь его ищут полицейские. Мужчине придется отвечать за кражу. Именно по этой статье возбуждено уголовное дело.

Всего мужчина присвоил 525 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее известного стилиста ограбили в Москве. Трое неизвестных напали на мужчину и отобрали наличные деньги и ценности. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей, сообщает Пятый канал.