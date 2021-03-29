«У нас новая мебель»: москвичка обвинила кафе в отказе обслуживать ее с сыном-инвалидом

Москвичка обвинила кафе в отказе обслуживать ее с сыном-инвалидом Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичка обвинила кафе в отказе обслуживать ее с сыном-инвалидом. Все произошло в подмосковном Одинцове.

Молодая женщина пришла в шашлычную «Бродвей» с ребенком-инвалидом. В это заведение мать и сын приходили раньше постоянно, так как оно рядом с домом. Но на этот раз сотрудники отказали постоянным клиентам.

- Мы сначала зашли посмотрели, что есть места, потом подняли коляску зашли. Они сказали: «Мы обслуживать вас не будем. У нас не хватает места, у нас новая мебель, - делится женщина.

На просьбу позвать руководство, сотрудники заведения ответили отказом. Оказалось, что никого из начальства на месте нет, так что помочь никто не может.

Посетительнице ничего не оставалось, как выйти на улицу и отправиться искать справедливость в прокуратуру и Роспотребнадзор.

- Нас не вытолкали, конечно, мы сами ушли. Но что нам оставалось? – задается вопросом родительница.

В заведении придерживаются иной точки зрения. После того, как история получила огласку, администрация «Бродвея» извинилась перед семьей в соцсетях.

- Мы предложили посадить ребенка на стул, а коляску оставить на улице. Но она на это агрессивно ответила, отказалась. Площадь заведения маленькая и не позволяет разместить коляску, - объяснили телеканалу «360» в заведении.

Площадь «Бродвея» составляет всего 30 квадратных метров, заведение работает в формате «шашлычная-пивнуха».

- Обычно гости оставляли самокаты, коляски и другие средства передвижения на улице, в кафе с ними не заходят. Данный ребенок сидел в обычной детской коляске, а не в инвалидной и выглядел как обычный ребенок. Как официант может определить инвалид это или нет? – отметили в заведении.