Выручка театров и кинозалов Москвы выросла более чем на 37% после ослабления ограничений

В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24 процента Фото: Евгения ГУСЕВА

После ослабления 22 января требований к уровню заполняемости кинозалов и театров и повышения лимита до 50%, оборот учреждений культуры Москвы постепенно растёт. За два месяца выручка театров, кинотеатров, концертных залов поднялась на 37,1 %. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24 процента - до 101,6 миллиона рублей, - сообщил заместитель мэра. - А к выходным 20-21 марта выручка составила уже 139,4 миллиона рублей – это на 37,1 процента выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений. За два месяца, с 23 января по 23 марта, общий оборот театров, концертных залов и других учреждений культуры составил 4,6 миллиарда рублей, или 71,5 процента от аналогичного периода прошлого года».

Частичное снятие ограничений и увеличение премьерных показов на большом экране позволило восстановить обороты и столичным кинотеатрам. Самую высокую выручку им удалось получить в конце января. Ее рост продолжается в течение двух последних месяцев.

«В первый уикенд после ослабления ограничений, 23-24 января, оборот кинотеатров вырос по сравнению с предыдущими выходными сразу почти на треть - до 83,6 миллионов рублей, - отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - А за выходные 20-21 марта составил 84,7 миллиона рублей, прибавив еще 1,3 процента к показателям первых выходных после увеличения лимита посещения. За два месяца с момента смягчения ограничений выручка кинотеатров составила 1,6 миллиарда рублей, то есть восстановилась на 75,7 процента».