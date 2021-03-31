Участок Калужско-Рижской линии метро открыли раньше запланированного срока

В Москве открылся участок «Беляево» и «Новые Черемушки»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена возобновилось раньше срока. Уже со среды, 31 марта, пассажиры могут воспользоваться станциями на отрезке «Беляево» - «Новые Черемушки».
«Участок «Беляево» – «Новые Черемушки» открыт для пассажиров», - цитирует сообщение пресс-службы метрополитена РИАМО.
Напомним, участок оранжевой ветки закрывали из-за проведения работ по строительству отрезка Большой кольцевой линии и возведению станции «Воронцовская».
Напомним, изначально участок от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» должен был открыться для пассажиров только 2 апреля. Однако строители смогли завершить строительные работы быстрее и станции открылись для пассажиров на несколько дней раньше запланированного срока.
Во время ремонтных работ вдоль закрытых станций курсировали бесплатные автобусы, передает Москва 24.