Участок Калужско-Рижской линии метро открыли раньше запланированного срока

В Москве открылся участок «Беляево» и «Новые Черемушки» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена возобновилось раньше срока. Уже со среды, 31 марта, пассажиры могут воспользоваться станциями на отрезке «Беляево» - «Новые Черемушки».

«Участок «Беляево» – «Новые Черемушки» открыт для пассажиров», - цитирует сообщение пресс-службы метрополитена РИАМО.

Напомним, участок оранжевой ветки закрывали из-за проведения работ по строительству отрезка Большой кольцевой линии и возведению станции «Воронцовская».

Напомним, изначально участок от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» должен был открыться для пассажиров только 2 апреля. Однако строители смогли завершить строительные работы быстрее и станции открылись для пассажиров на несколько дней раньше запланированного срока.

Во время ремонтных работ вдоль закрытых станций курсировали бесплатные автобусы, передает Москва 24.