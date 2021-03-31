Сотрудников молодежного центра Мытищ осудят за мошенничество на 9 млн рублей

В Подмосковье осудят мошенников, похитивших 9 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Подмосковных Мытищах перед судом предстанут сотрудники молодежного центра «Звездный». Они обвиняются в крупном мошенничестве и присвоении себе девяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью.

В ведомстве отметили, что обвиняемые в период с января 2017 года по октябрь 2020-го, воспользовавшись своим служебным положением, фиктивно устроили на работу 14 человек. И за это время присвоили себе несколько миллионов рублей.

В ходе расследования стражи порядка провели около полусотни допросов, организовали обыски и отследили денежные переводы компании за указанный период. Кроме того были запрошены и получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела, изъята и изучена вся необходимая документация. Все собранные по белу доказательства легли в основу обвинения.

В ближайшее время уголовное дело со всей обвинительной базой будет передано в суд, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».