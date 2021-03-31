Правительство Москвы намерено сохранить магазин «Елисеевский»

Московское правительство намерено сохранить магазин «Елисеевский». Фото: Андрей АБРАМОВ

Московское правительство намерено сохранить магазин «Елисеевский», оказавшийся на грани закрытия. Легендарный гастроном, отметивший этой зимой свое 120-летие, является одним из символов города и визитной карточкой Москвы.

- Помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена, - сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

Как отметили в пресс-службе департамента, вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем «Елисеевского», с ним будет заключен охранный договор. Владелец или арендатор будет нести ответственность за сохранение памятника архитектуры и объекта культурного наследия федерального значения. Контроль за соблюдением договора будет вести департамент культурного наследия Москвы.

Нынешний розничный оператор «Елисеевского» - торговая сеть «Алые паруса» - объявила, что 11 апреля старейший магазин Москвы прекратит свою работу. Гастроном накопил много долгов и стал убыточным.

- Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием «Елисеевского» не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет, - подчеркнули в департаменте городского имущества столицы.

Легендарный гастроном «Елисеевский» уже больше века является одной из популярных туристических достопримечательностей столицы. Он был открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году. Его роскошные интерьеры и экзотические товары сразу же снискали ему славу одного из самых шикарных магазинов Москвы. Редкие вина, деликатесы, гастрономические изыски – «Елисеевский» притягивал состоятельных покупателей и просто желающую поглазеть на его диковинки публику.

В 1920-х годах «Елисеевский» получил название Гастроном № 1. В советские годы он не утратил своего привилегированного положения благодаря расположению в самом центре столицы и непривычно широкому для советских магазинов ассортименту. В последние годы войны стал одним из редких продовольственных магазинов с коммерческим отделом.

В начале 80-х годов прошлого века «Елисеевский» оказался в эпицентре громкого судебного разбирательства. Группа его сотрудников проходила по так называемому «Елисеевскому делу». Фигуранты дела получили сроки за коррупцию, а директор гастронома Соколов был расстрелян по приговору суда.

Во время приватизации в 1992 году акции магазина были переданы трудовому коллективу. Несмотря на небольшую прибыль, гастроному, в отличие от многих старых магазинов столицы, удавалось сохранить свой профиль.

В 2002 году акции магазина выкупил предприниматель Яков Якубов, сдавший часть помещений в субаренду. Год спустя «Елисеевский» был отреставрирован, ему вернули формат универсама с исторической аурой. С 2005 года розничным оператором магазина является торговая сеть «Алые паруса».