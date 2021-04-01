Общественная приемная «Совета Матерей» открылась в Текстильщиках

Общественная приемная открылась по инициативе известного врача-педиатра Татьяны Буцкой. Фото: Инстаграм.

В Текстильщиках 31 марта заработала общественная приемная «Совета Матерей» - общественной организации, которую возглавляет известный врач-педиатр Татьяна Буцкая. Приемная открылась по адресу 11-я улицаТекстильщиков, дом 1. Сюда в любое время можно прийти вместе с ребенком, обратиться с проблемой или вопросом, спросить совета и получить поддержку.

Уже несколько лет многодетные мамы и молодые семьи в 85 регионах России получают консультации в режиме онлайн на порталах «Совета Матерей». Вопросы решаются самые разные: люди спрашивают о льготах, пенсиях и пособиях, о выплатах и компенсациях, положенных от государства. Кроме того, «Совет матерей» открывает и общественные приемные.

По словам Татьяны Буцкой, общественная приемная в Текстильщиках – это отклик на просьбы жителей района, семей с детьми, бабушек и дедушек. Люди старшего возраста не всегда владеют компьютерной грамотностью. Да и далеко не все готовы доверить свои проблемы виртуальному собеседнику. Поэтому помещение для личного общения было просто необходимо.

- До сих пор многие мамочки, молодые семьи, пенсионеры не пользуются положенными им льготами просто потому, что о них не знают. А если и знают, то порой от общения с «бюрократическим аппаратом» опускаются руки. Мы хотим избавить людей от бюрократических преград в получении положенных им льгот и пособий, - подчеркнула Татьяна Буцкая на открытии общественной приемной. - Сегодня, стоя на краю демографической ямы, вырытой в лихие девяностые, мы должны сделать так, чтобы многодетные родители почувствовали себя настоящими героями, и к ним было соответствующее отношение в государстве, и в России будет уже не 10 процентов многодетных семей, а 30 и 40. И тогда вырастут новые счастливые поколения, государство выскочит из демографической ямы и пенсионный возраст мы будем уже не повышать, а снижать.

Татьяна Буцкая уверена, что государство должно сделать интересы многодетных семей приоритетом своей политики. Доктор сама воспитывает двоих детей и прекрасно знает, как нелегко приходится мамам.

- Те, кто растит трёх, пятерых или ещё больше детей, те, кто детям своим посвятили всю жизнь, те, кто спасает Россию от демографической катастрофы, должны чувствовать себя настоящими героями, и вся страна их такими должна видеть. И тогда Россия, действительно, станет великой, - говорит Татьяна Буцкая.

Открывшись сегодня, общественная приемная «Совета Матерей» в Текстильщиках приняла первых посетителей. Многие родители приходили с детьми, для которых здесь оборудована игровая комната.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Адрес общественной приёмной «Совета Матерей» - 11-я ул.Текстильщиков,1 г. Москвы.

Сайт: Буцкая.рф

Инстаграм: tanya.butskaya

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