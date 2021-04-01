Сотрудники таможни в Домодедово задержали контрабанду из Дубая

Теперь пассажиру грозит уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Домодедовской таможни задержали пассажира, который пытался провезти из Дубая в Россию 24 золотых украшения с бриллиантами. Ювелирные изделия были найдены в ходе досмотра. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Отмечается, что гражданин России вернулся на родину из ОАЭ и отправился по зеленому коридору.

«В ходе таможенного контроля пассажир предъявил шесть колец, пару сережек и серьгу из золота с бриллиантами, которые он снял с цепочки, висевшей у него на шее. При дальнейшем контроле должностное лицо таможни выявило в багаже мужчины еще одно кольцо и три браслета. Далее в ходе личного таможенного досмотра в кармане толстовки, надетой на гражданине, таможенник обнаружил еще несколько ювелирных украшений», - цитирует сообщение пресс-службы интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Представители таможни добавили, что все ювелирные украшения у пассажира были изъяты. Теперь мужчине грозит уголовное дело о контрабанде.