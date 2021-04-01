Тимофей Баженов: «Грузия утратила свою дружелюбность»

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«Грузия, утратив своё дружелюбие по отношению к россиянам, потеряла для нас свою привлекательность. Когда здравый смысл в этом государстве возобладает над политикой, мы снова станем частыми гостями в Тбилиси, Батуми или Кутаиси, но сейчас такие поездки чреваты неприятностями.

Имеет ли смысл рисковать, каждый решает сам, но я бы поостерёгся. У нас есть альтернатива. В России полно неисхоженных троп, и есть что посмотреть. Есть Юг, Кавказ, Чёрное море – и путешествия внутри страны гораздо безопаснее», – отметил журналист.

Напомним, что телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где из-за его визита прошли акции местных жителей. Протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал.