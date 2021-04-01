Москвич заказал убийство пасынка, чтобы он не смог свидетельствовать в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История, похожая на настоящий детектив, произошла в подмосковном Ногинске. 61-летний местный житель заказал убийство своего пасынка, чтобы избавиться от проблем с законом.

Пенсионеру грозила тюрьма за поджог дома. Мужчина спалил имущество в 2019 году. Свой поступок он объяснил желанием насолить пасынку. Якобы 34-летнйи мужчина стал вести себя по-хозяйски и распоряжаться жильем.

Настоящий собственник не смог отстоять свои права в диалоге и решил действовать наверняка: нет дома-нет проблемы.

Но подобный исход не понравился остальным членам семьи, начались суды. Скоро должно было состояться последнее заседание, где пасынок намеревался свидетельствовать против поджигателя.

Опасаясь, что уйти от ответственности не получится, пенсионер решил избавиться от надоедливого родственника. Схему выбрал по аналогии с домом, только на этот раз он решил избавиться от человека, который создавал проблему.

В качестве киллера должен был выступить приятель пенсионера, который задолжал ему 700 тысяч рублей. В обмен на услугу, мужчина обещал простить долг и вернуть расписку, сообщает Life.ru.

Обговорив условия, киллер поспешил в полицию. Дальше операцией руководили силовики. Они предупредили жертву и разыграли настоящий спектакль.

Исполнитель передал заказчику паспорт и водительское удостоверение жертва, а в благодарность получил свою долговую расписку. Это стало сигналом для полицейских. Они задержали пенсионера и теперь ему грозит серьезный срок за организацию покушения на убийство.